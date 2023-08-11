Андрей Разин объяснил пять пропущенных шайб «Металлургом» в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мыслями после поражения в матче Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым».

«Не получилось выиграть. Игра понравилась, играли хорошо, активно. Те голы, которые пропускали, — это летние ошибки. Говорят, хозяевам стены помогли, сегодня хозяевам лёд помог. Но мы решаем свои задачи. Единственный минус: мы забили мало. Было большое количество голевых моментов, а забили всего два гола. Над этим надо поработать.

Загидулин пропустил пять шайб? У человека была первая встреча. Он под нагрузками. Плюс опять тяжёлый лёд, и голы все пропускали в концовках периода. А лёд тяжёлый не только для полевых, но и для вратарей. Всё нормально, всё в рабочем процессе.

План по Загидулину? Он будет играть следующий матч и в Челябинске две встречи. Пусть набирает форму через игры.

Пресс с капитанской нашивкой? Если вы читали моё интервью, я всегда так делаю. Я на предсезонке меняю капитанов, чтобы ребята посмотрели, кто как себя ведёт и перед началом сезона у нас будет голосование.

Здоровье Григория Дронова? Микротравма есть, он не играл из-за этого. Но сегодня договорились, что следующую игру он играет.

Насколько доволен молодыми хоккеистами? Да все втягиваются хорошо. Все под нагрузками. Молодым свойственно волнообразное движение, но претензий к ним никаких нет.

Как «Металлург» реагирует на замену вратаря в конце? Не факт, что я так буду делать в сезоне. Сейчас можно экспериментировать. Эти ошибки, которые мы совершаем в игре «шесть на пять», «пять на шесть»: мы их разберём, ребята со стороны посмотрят, как действовать в таких ситуациях", — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.