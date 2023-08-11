Овечкин объяснил, почему всегда с радостью приезжает в Россию
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему всегда с радостью приезжает в Россию.
«Мы скучаем по родной земле, по друзьям, по родителям, по той атмосфере, а она всегда хорошая», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, за 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возрастном составе команды.
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