Овечкин объяснил, почему всегда с радостью приезжает в Россию

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, почему всегда с радостью приезжает в Россию.

«Мы скучаем по родной земле, по друзьям, по родителям, по той атмосфере, а она всегда хорошая», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, за 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возрастном составе команды.