Форвард «Вашингтона» рассказал о беседах с Овечкиным о передаче звания капитана команды

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине. Кроме того, хоккеист признал, что опытный форвард уже начал разговаривать с ним о том, что нужно, чтобы стать капитаном «столичных».

«Я считаю его потрясающим, удивительным лидером. Он взял меня под своё крыло. У него было много разговоров о том, что может быть четыре или пять лет спустя, что значит быть лидером. В последнее время он довольно настойчиво говорил со мной об этом. Это просто говорит о его характере и о том, как сильно он заботится о своих товарищах по команде. Я просто пытаюсь впитать всё это», — приводит слова Уилсона The Athletic.

Напомним, ранее форвард заключил соглашение на семь лет. Общая сумма сделки составит $ 45,5 млн.