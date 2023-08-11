В ИИХФ назвали точную дату, когда будет оглашено решение по делу Ивана Федотова
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, когда ИИХФ примет решение по ситуации голкипера Ивана Федотова с контрактом. Глава организации рассказал, что окончательный вердикт будет вынесен в понедельник — 14 августа.
«Заявление Международной федерации хоккея по Федотову будет в понедельник», — приводит слова Тардифа ТАСС.
Напомним, в начале июля ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В свою очередь, ещё в июне «Филадельфия Флайерз», в которой российский вратарь должен был провести сезон-2022/2023, сообщила, что из-за непредвиденных обстоятельств соглашение Ивана продлено на сезон-2023/2024. В Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил ИИХФ относительно этого вопроса.
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