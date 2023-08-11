«Мой близкий друг». Овечкин рассказал, как отреагирует на обмен Кузнецова из «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном обмене одноклубника Евгения Кузнецова. Капитан «столичных» высказался о том, как отреагирует на уход форварда.
«По поводу обмена Кузнецова у меня никакой информации нет. Всё так же, как и у вас. Как отреагирую на обмен? Это бизнес хоккейный. Сегодня ты здесь, завтра там, послезавтра в другой команде. Надеюсь, что этого не произойдёт, потому что он мой близкий друг, прекрасный человек, отличный партнёр по команде. Поэтому не хотелось бы этого, но всё зависит не от меня», — приводит слова Овечкина «РИА Новости Спорт».
Напомним, в июле появилась информация, согласно которой Кузнецов запрашивал обмен из «Вашингтона». Позднее россиянин высказался об этих слухах. Кроме того, 8 августа генменеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями о будущих обменах. The Athletic посчитал, что специалист намекнул на возможный уход Кузнецова.
- 11 августа 2023
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