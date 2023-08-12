Скабелка — о поражении от «Трактора»: не до конца выложились, страсть и напор должны быть

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в предсезонном матче с «Трактором» (1:2) на турнире в Казани.

«Сегодня, наверное, был более летний хоккей по сравнению со вчерашним матчем. Не держалась шайба, было много невынужденных ошибок. Во втором периоде команды играли недисциплинированно. Какие-то моменты получаются, какие-то – нет. Хороший соперник. Но мы такие матчи должны доводить до очкового результата. И прошлый матч, и сегодняшний проиграны в одну шайбу. Достаточно много ошибок в конце игры, здесь надо работать.

Причины поражения? Не забили. Хороший был шанс, когда пятиминутное большинство заработали и против троих играли. Здесь надо было забивать. Везёт тому, кто везёт. Где-то не до конца выложились, зубы, скажем так, не до конца показали в завершении. Мастерство – да, но ещё страсть и напор должны быть», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.

«Барыс» потерпел второе поражение на турнире и 13 августа сыграет с «Ак Барсом». «Трактор» одержал первую победу и 13 августа встретится с «Локомотивом».