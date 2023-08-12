Советский голкипер Мышкин: мозги для вратаря важнее, чем габариты

Легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин отметил игру вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина и рассказал, что является главным для успешного выступления голкипера.
«Ещё в прошлом сезоне выделял этого молодого вратаря, он поджимал более опытных коллег, пошумел в плей-офф ВХЛ, где остановил лидера — «Югру». Летом «Автомобилист» приобрёл в Хабаровске Аликина и, похоже, наконец-то сделает ставку и на Галкина. Намечается плотный дуэт. И «сухой» матч с «Динамо» — бонус для молодого воспитанника.
Для вратаря матчи «на ноль» всегда особенные? Да, это психология. После «сухой» игры вырастают крылья, она даёт дополнительную уверенность. Только голкипер может это понять. В нашем амплуа габариты определяют отнюдь не всё. Самое главное — психология, игровое мышление, скорость. В «Автомобилисте» — «читающий» дуэт. Мозги для вратаря важнее, чем габариты», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.
Галкин в прошлом сезоне КХЛ сыграл за «Автомобилист» 16 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 90,4%.
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