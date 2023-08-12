Инсайдер НХЛ: «Питтсбург» интересуется нападающим Томашем Татаром

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Питтсбург» интересуется нападающим Томашем Татаром. «Пингвинз» ищут усиление на фоне травмы одного из лидеров клуба Джейка Гюнцеля, который перенёс операцию на голеностопе и выбыл на 12 недель.

В минувшем сезоне Татар набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» при показателе полезности «+41». Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 4,5 млн.

33-летний Татар провёл в НХЛ 783 матча, в которых набрал 455 (211+244) очков с показателем полезности «+42».

Напомним, ранее «Питтсбург» совершил крупный обмен, в результате которого команду пополнил опытный защитник Эрик Карлссон.