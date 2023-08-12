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Инсайдер НХЛ: «Питтсбург» интересуется нападающим Томашем Татаром

Инсайдер НХЛ: «Питтсбург» интересуется нападающим Томашем Татаром
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Питтсбург» интересуется нападающим Томашем Татаром. «Пингвинз» ищут усиление на фоне травмы одного из лидеров клуба Джейка Гюнцеля, который перенёс операцию на голеностопе и выбыл на 12 недель.

В минувшем сезоне Татар набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» при показателе полезности «+41». Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 4,5 млн.

33-летний Татар провёл в НХЛ 783 матча, в которых набрал 455 (211+244) очков с показателем полезности «+42».

Напомним, ранее «Питтсбург» совершил крупный обмен, в результате которого команду пополнил опытный защитник Эрик Карлссон.

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