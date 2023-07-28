Кого подпишут вслед за Тарасенко? Топ звёздных свободных агентов НХЛ

Наконец-то завершилась эпопея c поиском клуба для Владимира Тарасенко – россиянин подписал однолетнее соглашение с «Оттавой Сенаторз» на $ 5 млн. Рассказываем про известных и наиболее звёздных неограниченно свободных агентов в НХЛ, которые всё ещё доступны для предложений.

з. Мэтт Дамба, 29 лет

Предыдущий клуб: «Миннесота»

Завершившийся пятилетний контракт канадца с «дикарями» на $ 30 млн был подписан после подачи в арбитраж. Сейчас Мэтт может сам выбирать себе команду, будучи абсолютно свободным хоккеистом. Однако пока что у бывшего одноклубника Кирилла Капризова как-то не складывается. Да и вариантов в топ-клубах на большие деньги практически не осталось, хотя у той же «Миннесоты» ещё есть $ 5,4 млн под потолком.

н. Патрик Кейн, 34 года

Предыдущий клуб: «Рейнджерс»

В прошлом сезоне некогда партнёра Артемия Панарина и его друга Патрика Кейна обменяли из «Чикаго», в котором началась глобальная перестройка, в «Рейнджерс». Но уже тогда стало ясно, что денег на продление контракта с американцем у клуба из Нью-Йорка под потолком зарплат не будет. Разве что на небольшую зарплату, а не на $ 84 млн за восемь лет, как было ранее.

Правда, нынешнее состояние Кейна после операции на бедре в любом случае вызывает вопросы. «В июле можно предсказывать всё что угодно, но уверен, что Патрик будет готов в ноябре или декабре. Давайте дождёмся этого момента и посмотрим, какие команды им заинтересуются и как Патрик будет себя чувствовать. Только потом мы сможем принять решение о долгосрочном или краткосрочном контракте. Пока не хочу заниматься спекуляциями», – заявил агент хоккеиста Пэт Бриссон.

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н. Джонатан Тэйвз, 35 лет

Предыдущий клуб: «Чикаго»

С Тэйвзом, чей восьмилетний контракт в «Чикаго» был аналогичен соглашению Кейна, очень трогательно и душевно попрощались в «Блэкхоукс». Джонатан – капитан, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и настоящая легенда не только клуба, а всего мирового хоккея.

Джонатан Тэйвз Фото: Nam Y. Huh/AP Photo/ТАСС

Однако годы берут своё, мотивации с огромным количеством выигранных трофеев всё меньше, да и проблемы со здоровьем дают о себе знать. Существует большая вероятность, что канадский форвард в скором времени может официально объявить о завершении профессиональной карьеры.

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н. Фил Кессел, 35 лет

Предыдущий клуб: «Вегас»

Над Кесселом частенько посмеиваются, а главный любитель бургеров, хот-догов и картофеля фри в НХЛ не обращает внимания на окружающих и продолжает выигрывать Кубки Стэнли, которых в коллекции американца уже три. Предыдущий контракт Фила с «Вегасом» на $ 1,5 млн истёк, нового предложения не последовало («золотые рыцари» и без этого превышают потолок зарплат), поэтому форвард и его представители занимаются трудоустройством хоккеиста.

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н. Зак Паризе, 39 лет

Предыдущий клуб: «Айлендерс»

Нападающему-ветерану уже почти 40 лет, а он продолжает радовать болельщиков своей игрой в НХЛ. Многие помнят гигантский контракт американца с «Миннесотой» на 13 лет и $ 98 млн, который был выкуплен «дикарями» в июле 2021 года. Два предыдущих чемпионата Зак отыграл за «Айлендерс» при смешном кэпхите в $ 750 тыс., но на бóльшие деньги в таком возрасте рассчитывать не приходится.

Зак Паризе Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Я хочу, чтобы он продлил контракт. Если он это сделает, то станет важной частью команды. Если нет, то хотелось бы пожелать ему всего наилучшего. У него была чертовски крутая карьера. Я его не уговаривал, ему просто надо дать время. Он очень опытный и сам знает, что ему подойдёт лучше всего.

Он всегда усердно работает и очень любит хоккей. Он давно в лиге, но всё ещё пытается найти способы стать лучше и помочь команде», – заявил нападающий «островитян» Брок Нельсон.

н. Давид Крейчи, 37 лет

Предыдущий клуб: «Бостон»

Легенда «Брюинз» успел провести сезон-2021/2022 на родине в Чехии, после чего вернулся в «Бостон» на однолетний контракт c суммой $ 1 млн и бонусной частью. Сейчас у «мишек» есть свободные средства (более $ 5 млн), но предлагать новое соглашение другу и соотечественнику своего лидера – Давида Пастрняка – в клубе не спешат. Ещё в июне президент «Бостона» Кэм Нили сказал, что команда исходит из того, что капитан Патрис Бержерон и чешский нападающий Давид Крейчи не останутся в клубе. Бержерон уже объявил о завершении карьеры. Дело за Крейчи?

н. Томаш Татар, 32 года

Предыдущий клуб: «Нью-Джерси»

Завершился двухлетний контракт Томаша Татара с «Нью-Джерси» на $ 9 млн. Рассчитывать на подобные финансовые условия словаку более не приходится, не зря нападающий до сих пор находится без работы. Вешать коньки на гвоздь опытному форварду ещё рановато, поэтому нужно поумерить свой аппетит и спокойно поиграть в НХЛ ещё несколько лет.