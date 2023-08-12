Артюхин: детский хоккей превратился для тренеров в бизнес, деньги многое решают

Бывший нападающий петербургского СКА Евгений Артюхин заявил о недостатке молодых талантливых хоккеистов в КХЛ и рассказал о проблеме в детском спорте, где многое решают деньги.
«На кого из молодых хоккеистов стоит обратить внимание в новом сезоне КХЛ? К сожалению, нет такого. Никого не могу отметить. В КХЛ из молодых ребят, кроме Мичкова, никто не выделялся. У нас есть небольшая просадка по молодёжи. Кто после Панарина, Тарасенко ярко выступал? Мичков только приходит в голову. Все прекрасно понимают, что у нас есть проблема.
Хочется ситуацию улучшить, потому что одно поколение уходит, а новое поколение не приходит, единицы. Почему так получается? С детского хоккея всё начинается и дальше. Очень сильно всё поменялось. Много подводных камней. Детский спорт превратился для тренеров в бизнес какой-то. Чуть постарше — там то же самое всё, многое деньги решают. Многие об этом знают, а может, кто-то на это глаза закрывает либо не вникает в эту проблему», — цитирует Артюхина Legalbet.
Отметим, что на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года в общей сложности в итоге были выбраны 19 российских хоккеистов, четверо из которых в первом раунде. По итогам прошлого сезона КХЛ лучшим новичком лиги был назван нападающий Никита Гребёнкин.
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