Вайсфельд — о последних трансферах «Магнитки»: главная проблема — никто их не объясняет

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил приобретения североамериканских нападающих «Металлургом». Магнитогорский клуб в текущее межсезонье подписал контракты с канадцем Жан-Себастьеном Ди и американцем Люком Джонсоном.
«Трансферы Джонсона и Ди в «Магнитку»? Главная проблема в том, что никто не объясняет, почему подписываются именно эти игроки. Неизвестно, какие там соображения. У Ди вроде бы неплохая статистика в АХЛ, а у Джонсона не очень. Такие вопросы нужно задавать Сергею Гомоляко», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Всего в АХЛ Джонсон принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) результативных баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка. Ди провёл в АХЛ 67 игр и набрал 51 (23+28) очко в сезоне-2022/2023. В НХЛ у него четыре игры без набранных очков.
- 12 августа 2023
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
15:02
-
14:46
-
14:30
-
14:09
-
13:50
-
13:25
-
12:55
-
12:24
-
12:13
-
11:55
-
11:20
-
10:45
-
10:36
-
10:32
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
04:50
-
04:37
-
04:19
- 11 августа 2023
-
23:45
-
23:38
-
23:13
-
22:57
-
22:48
-
22:22
-
21:59
-
21:57
-
21:54