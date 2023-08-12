Вайсфельд — о последних трансферах «Магнитки»: главная проблема — никто их не объясняет

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил приобретения североамериканских нападающих «Металлургом». Магнитогорский клуб в текущее межсезонье подписал контракты с канадцем Жан-Себастьеном Ди и американцем Люком Джонсоном.

«Трансферы Джонсона и Ди в «Магнитку»? Главная проблема в том, что никто не объясняет, почему подписываются именно эти игроки. Неизвестно, какие там соображения. У Ди вроде бы неплохая статистика в АХЛ, а у Джонсона не очень. Такие вопросы нужно задавать Сергею Гомоляко», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Всего в АХЛ Джонсон принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) результативных баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка. Ди провёл в АХЛ 67 игр и набрал 51 (23+28) очко в сезоне-2022/2023. В НХЛ у него четыре игры без набранных очков.