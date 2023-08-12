Форвард «Спартака» Бурмистров исполнил потрясающий буллит в стиле Петера Форсберга

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров исполнил буллит в стиле Петера Форсберга после товарищеского матча с «Амуром».
Команды после основного времени и овертайма решили провести серию буллитов. В ней особенно отличился форвард «Спартака». Бурмистров подхватил шайбу и, сблизившись с вратарём хабаровчан Янисом Калниньшем, двинулся влево, утянул за собой голкипера, переложил шайбу и одной рукой внёс её в пустую часть ворот. Такой стиль исполнения буллита, как принято считать, принадлежит Форсбергу. Легендарный хоккеист исполнил этот финт в матче за золото на Олимпиаде 1994 года.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился товарищеский матч в преддверии сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
- 12 августа 2023
-
18:57
-
18:35
-
18:26
-
17:53
-
17:36
-
16:58
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
15:02
-
14:46
-
14:30
-
14:09
-
13:50
-
13:25
-
12:55
-
12:24
-
12:13
-
11:55
-
11:20
-
10:45
-
10:36
-
10:32
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
04:50
-
04:37
-
04:19
- 11 августа 2023
-
23:45
-
23:38