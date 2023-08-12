Форвард «Спартака» Бурмистров исполнил потрясающий буллит в стиле Петера Форсберга

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров исполнил буллит в стиле Петера Форсберга после товарищеского матча с «Амуром».

Команды после основного времени и овертайма решили провести серию буллитов. В ней особенно отличился форвард «Спартака». Бурмистров подхватил шайбу и, сблизившись с вратарём хабаровчан Янисом Калниньшем, двинулся влево, утянул за собой голкипера, переложил шайбу и одной рукой внёс её в пустую часть ворот. Такой стиль исполнения буллита, как принято считать, принадлежит Форсбергу. Легендарный хоккеист исполнил этот финт в матче за золото на Олимпиаде 1994 года.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился товарищеский матч в преддверии сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).