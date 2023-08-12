The Athletic считает, что через два года в составе «Сент-Луиса» может быть четверо россиян
Поделиться
Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд спрогнозировал звенья «Сент-Луис Блюз» через два года — к началу сезона-2025/2026.
В атаке «блюзменов» оказалось три российских нападающих. Павел Бучневич занял место в первой тройке — на левом фланге. Вместе с ним оказались Роберт Томас и Джордан Кайру. В четвёртой тройке нападения оказались Алексей Торопченко, занявший место слева, и центрфорвард Никита Александров. Компанию им составит Сэмми Бле.
Кроме того, третьим вратарём может стать россиянин Вадим Жеренко.
Все тройки нападения:
Павел Бучневич — Роберт Томас — Джордан Кайру;
Брэйден Шенн — Далибор Дворски — Джимми Снаггеруд;
Джейк Нейборс — Зак Дин — Закари Болдуц;
Алексей Торопченко — Никита Александров — Сэмми Бле.
Комментарии
- 12 августа 2023
-
19:38
-
19:25
-
19:10
-
18:57
-
18:35
-
18:26
-
17:53
-
17:36
-
16:58
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
15:02
-
14:46
-
14:30
-
14:09
-
13:50
-
13:25
-
12:55
-
12:24
-
12:13
-
11:55
-
11:20
-
10:45
-
10:36
-
10:32
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
04:50
-
04:37
Партнерский контент