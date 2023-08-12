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The Athletic считает, что через два года в составе «Сент-Луиса» может быть четверо россиян

The Athletic считает, что через два года в составе «Сент-Луиса» может быть четверо россиян
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Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд спрогнозировал звенья «Сент-Луис Блюз» через два года — к началу сезона-2025/2026.

В атаке «блюзменов» оказалось три российских нападающих. Павел Бучневич занял место в первой тройке — на левом фланге. Вместе с ним оказались Роберт Томас и Джордан Кайру. В четвёртой тройке нападения оказались Алексей Торопченко, занявший место слева, и центрфорвард Никита Александров. Компанию им составит Сэмми Бле.

Кроме того, третьим вратарём может стать россиянин Вадим Жеренко.

Все тройки нападения:

Павел Бучневич — Роберт Томас — Джордан Кайру;
Брэйден Шенн — Далибор Дворски — Джимми Снаггеруд;
Джейк Нейборс — Зак Дин — Закари Болдуц;
Алексей Торопченко — Никита Александров — Сэмми Бле.

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