The Hockey News: Кузнецов должен был покинуть «Вашингтон» в период драфта

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мнением о ситуации российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
«Кэпиталз» предстоит рассмотреть несколько важных шагов и принять решения в преддверии предстоящего сезона. Они связаны с будущим Евгения Кузнецова и Энтони Манты.
Сообщалось, что Кузнецов обратился с просьбой об обмене, но он неоднократно опровергал этот слух. Только завершился один из худших сезонов в его карьере — сезон, вызвавший раздражение и разочарование со стороны руководства. То же самое можно сказать и о Манте, который не оправдал ожиданий, возложенных на него, когда он пришёл в дедлайн 2021 года в обмен на Якуба Врану. Однако у него есть желание остаться и проявить себя.
Говорилось, что «Вашингтон» был активен в период драфта, пытаясь произвести фурор на рынке, и оба, как говорят, должны были уйти в этот период. Однако большого интереса не было, а «Кэпиталз», в свою очередь, покинули драфт, не сделав блокбастерного хода.
Вместо этого команда позаботилась о своих игроках, которые находились под угрозой стать свободными агентами, затем подписала с Максом Пасиоретти однолетний контракт в стиле «докажи нам» и приобрела защитника Джоэля Эдмундсона, чтобы добавить больше глубины. После этого «Вашингтон» закрепил за собой права на Тома Уилсона, продлив с ним контракт на семь лет, что почти гарантирует, что он останется во франшизе до конца своей карьеры и проведёт клуб через неизбежную перестройку», — говорится в сообщении.
- 12 августа 2023
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