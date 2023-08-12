«В трудном положении». Журналист рассказал, при каких условиях могут обменять Бобровского

Журналист The Hockey News Дэвид Дворк поделился мнением о ситуации российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Вратарь Сергей Бобровский оказался в трудном положении. Причинами этого являются его ничтожные результаты в регулярном чемпионате, а также оставшиеся три года и $ 30 млн по его контракту.

Я не согласен с тем, что Бобровский находится в непростой ситуации — по крайней мере, не так, чтобы плохая игра могла привести к тому, что его обменяют в другую команду. Если Боб не будет играть хорошо, единственный способ, благодаря которому любая команда согласится на эту сделку, — если «Флорида» сохранит за собой большую часть его зарплаты.

Теперь, если учесть, что он будет стартовым вратарём, я бы сказал, что ситуация Бобровского тяжела. Справедливости ради можно сказать, что он годами не показывал сильной игры, но ни один другой вратарь не играл достаточно хорошо, чтобы свергнуть его.

Крис Дриджер в какой-то момент был в ударе во время своего пребывания в Санрайзе, но травма задушила этот прогресс, а Спенсеру Найту ещё предстоит продержаться достаточно хорошо, чтобы заявить о себе как об основном вратаре.

Контракт Боба сделает его стартовым голкипером по умолчанию, но отсутствие кого-либо, кто переиграет его, будет удерживать его в этой роли, пока либо не появится кто-то лучше, либо он не доиграет оставшуюся часть своего контракта», — говорится в сообщении.