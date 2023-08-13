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«Сухой режим». Кузнецов пошутил о том, почему сборная России давно не выигрывала ЧМ

«Сухой режим». Кузнецов пошутил о том, почему сборная России давно не выигрывала ЧМ
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов шуткой ответил на вопрос, почему сборная России с 2014 года не выигрывала чемпионаты мира по хоккею.

«Илья Ковальчук говорил, что всегда тартар был после игры, а также «правильные восстановительные напитки»? Не знаю. Я помню, что в Чехии, на Евротур когда ездили, всегда тартар шли кушать. На сухую? Естественно, сухой режим же (улыбается). Поэтому в последние годы в сборной и не выигрываем ничего (смеётся).

Получается, канадцы выпивают? Конечно. У них культура пития есть. А у нас по-другому. Но в принципе я-то вообще забыл, как в сборной там дела (смеётся)», – сказал Кузнецов в интервью Youtube-каналу «Скользкий лёд».

Напомним, Кузнецов в 2019 году получил от ИИХФ дисквалификацию на четыре года за употребление кокаина.

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