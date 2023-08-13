«Металлург» разгромил московское «Динамо» на турнире в Уфе

В Уфе на предсезонном турнире на Кубок Башкортостана закончился очередной матч, в котором магнитогорский «Металлург» разгромил московское «Динамо» со счётом 7:2. Отметим, что в составе магнитогорцев отсутствовал ряд лидеров команды.

Дублем в составе «Металлурга» отметился Никита Гребёнкин. За «Динамо» отличились Илья Каблуков и Никита Гусев. Ворота команд защищали голкиперы Артём Загидулин, Константин Волков и Максим Моторыгин. Отметим, что «Динамо» удалось открыть счёт в матче уже в начале первого периода при игре в меньшинстве.

«Динамо» проиграло на турнире два матча из трёх и пока находится на третьем месте в турнирной таблице. «Металлург» же одержал две победы в трёх матчах и возглавил таблицу.