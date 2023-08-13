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«Металлург» разгромил московское «Динамо» на турнире в Уфе

«Металлург» разгромил московское «Динамо» на турнире в Уфе
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В Уфе на предсезонном турнире на Кубок Башкортостана закончился очередной матч, в котором магнитогорский «Металлург» разгромил московское «Динамо» со счётом 7:2. Отметим, что в составе магнитогорцев отсутствовал ряд лидеров команды.

Дублем в составе «Металлурга» отметился Никита Гребёнкин. За «Динамо» отличились Илья Каблуков и Никита Гусев. Ворота команд защищали голкиперы Артём Загидулин, Константин Волков и Максим Моторыгин. Отметим, что «Динамо» удалось открыть счёт в матче уже в начале первого периода при игре в меньшинстве.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
13 августа 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Каблуков (Муранов) – 07:12 (4x5)   1:1 Силантьев (Хабаров) – 12:10 (5x5)   2:1 Акользин (Карпов) – 17:22 (5x5)   3:1 Гребёнкин (Силантьев, Ерёменко) – 24:12 (5x4)   4:1 Орехов (Гребёнкин) – 33:47 (5x5)   4:2 Гусев (Уил, Ожиганов) – 37:00 (5x3)   5:2 Гребёнкин (Канцеров, Дронов) – 50:58 (5x4)   6:2 Канцеров (Коробкин) – 53:26 (5x5)   7:2 Кошелев (Дронов) – 59:58 (5x4)

«Динамо» проиграло на турнире два матча из трёх и пока находится на третьем месте в турнирной таблице. «Металлург» же одержал две победы в трёх матчах и возглавил таблицу.

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