Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги турнира в Уфе

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги предсезонного турнира в Уфе, где магнитогорский клуб одержал две победы в трёх матчах.
«У нас длительная поездка была. Мы сразу из Минска прилетели сюда на турнир. Такой был цикл технико-тактический. Я рад, что вишенка на торте — сегодняшняя игра, что мы за этот цикл учили, старались выполнять, сегодня на 9 из 10 баллов сделали. Но это всего лишь одна игра. Поэтому двигаемся дальше.
Каким получился турнир для «Металлурга»? Понравилось движение в первую очередь. Понравились тактические действия, если не брать игру с Уфой, когда из-за технических ошибок мы напропускали голов, то турнир, я считаю, провели идеально.
Как даётся переход Канцерову? Я бы не хотел сейчас отмечать или выделять кого-то. Все ребята стараются, у кого-то лучше получается, у кого-то похуже. Для меня самое главное: что ребята слушают и коллектив управляемый.
На буллитах выходили защитники? Потому что лёд плохой и буллиты мы отрабатываем немножко по другой схеме. У нас экстремальные условия для выполнения буллитов, поэтому мы там определим буллитёров, а сегодня для того, чтобы у ребят было хорошее настроение решили защитникам дать шанс», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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