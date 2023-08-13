Ткачёв оценил уход Корбана Найта из «Авангарда» и его замену в лице Спунера

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв поделился эмоциями от первой тренировки в составе омского клуба и прокомментировал уход из команды ведущего центрфорварда Корбана Найта, которого в звене заменит Райан Спунер.
«Атмосфера рабочая, рад, что присоединился к команде. Так намного легче, когда тренируешься с командой и быстрее входишь в ритм. Есть пару хороших молодых ребят, которые проявили себя на турнире в Сочи, дай Бог, чтобы у них всё получилось, а мы поможем.
Как мне игра «Авангарда» на турнире в Сочи? У нас новая команда, большинство ребят поменялось. Было видно, что первую игру с «Сочи» ребята сыгрывались и налаживали взаимодействие, потом уже вкатились и хорошо провели следующие матчи.
Уход Корбана Найта и замена в виде Спунера? Та сыгранность, что у нас была с Найтом дорогого стоит, он хороший человек и хороший игрок, пожелаю ему удачи. Спунера видел пару раз, это игровой парень, надеюсь найдём с ним взаимопонимание, и всё у нас так же будет хорошо.
«Авангард» команда одного первого звена? У нас 68 матчей в сезоне, каждую игру нам нужна будет помощь остальных ребят, ведь тяжело пройти весь чемпионат на одном уровне.
Вариант с «Авангардом» был предпочтительным для меня? Конечно, агенту я сразу заявил, что в первую очередь будем общаться с «Авангардом», а потом уже, если не получится договориться, то пошли бы дальше. Чувствую ответственность и мотивацию выигрывать, хочу поднять Кубок Гагарина над головой и всё к этому приложу», — цитирует Ткачёва пресс-служба клуба.
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