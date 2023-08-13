Президент ФХР и губернатор Новосибирской области торжественно открыли «Сибирь-Арену»

Президент ФХР Владислав Третьяк выступил на церемонии открытия и подарил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову свитер со своим номером и фамилией. Перед началом матча открытия арены между юниорскими сборными России и Беларуси Третьяк и Травников сделали символическое вбрасывание.

Фото: NGS.ru

Отметим, что сайт «Сибирь-Арены» не выдержал нагрузки при реализации бесплатных билетов на матч открытия.

Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду.

Стадион вмещает 10 587 зрителей. На нём будут выступать «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26.