Президент ФХР и губернатор Новосибирской области торжественно открыли «Сибирь-Арену»
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Президент ФХР Владислав Третьяк выступил на церемонии открытия и подарил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову свитер со своим номером и фамилией. Перед началом матча открытия арены между юниорскими сборными России и Беларуси Третьяк и Травников сделали символическое вбрасывание.
Фото: NGS.ru
Отметим, что сайт «Сибирь-Арены» не выдержал нагрузки при реализации бесплатных билетов на матч открытия.
Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду.
Стадион вмещает 10 587 зрителей. На нём будут выступать «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26.
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