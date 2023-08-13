Денисенко занял второе место в топе лучших проспектов «Флориды» по версии НХЛ
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Сайт Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших молодых хоккеистов «Флориды Пантерз». На второй строчке — российский нападающий Григорий Денисенко.
«Денисенко не забивал в 26 матчах НХЛ за последние три сезона, 18 из которых приходятся на прошлый сезон. Он также сыграл в одном матче плей-офф за «Пантерз» и в четырёх играх Кубка Колдера в АХЛ за «Шарлотт». 1 июля 23-летний хоккеист подписал двухлетний односторонний контракт, что делает более чем вероятным его участие в НХЛ в этом сезоне», — сказано в статье.
Полностью топ-5 рейтинга выглядит так:
1. Мэки Самоскевич (нападающий).
2. Григорий Денисенко (нападающий).
3. Джастин Сурдиф (нападающий).
4. Майк Беннинг (защитник).
5. Эван Науз (защитник).
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