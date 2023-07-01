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Российский нападающий Григорий Денисенко продолжит карьеру во «Флориде»

Российский нападающий Григорий Денисенко продолжит карьеру во «Флориде»
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Российский нападающий Григорий Денисенко остался во «Флориде Пантерз», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что «пантеры» заключили с 23-летним крайним форвардом двухлетнее соглашение на общую сумму $ 1,55 млн. В среднем за сезон Денисенко будет получать $ 775 тыс.

Напомним, в прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в 18 встречах за «Флориду» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Денисенко не забросил ни одной шайбы, однако сумел отдать три результативные передачи. Значительную часть сезона форвард провёл в АХЛ, где выступал за фарм-клуб «Флориды», «Шарлотт Чекерз» и набрал 36 (12+24) очков в 56 матчах. Кроме того, Денисенко принял участие в последней встрече розыгрыша Кубка Стэнли, где не отметился полезными действиями.

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