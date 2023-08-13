Заварухин рассказал о провальной концовке «Автомобилиста» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о поражении от «Салавата Юлаева» (3:4) и подвёл итоги турнира в Уфе.

«Хорошее начало, хорошие голы были. Много было меньшинства, где ребята неплохо сыграли. Была интересная игра для болельщиков. Много моментов было опасных. Недисциплинированно сыграли в концовке. Даже не в концовке, а во всём матче: 18 минут удалений. Это повлияло на исход матча: где-то «наелись» бригады меньшинства, не хватило концентрации в концовке матча.

Хорошее начало турнира было для нас, мы не делали тактические действия, больше занимались физической подготовкой. Хорошая организация турнира. Все ребята, которых мы хотели проверить, сыграли, как и было у нас намечено. Всем дали шанс. Сделал выводы. Питерский турнир у нас следующий. Мы поедем уже с пятью звеньями. Кто-то поедет в «Горняк», кто-то в МХЛ.

Игра Аликина? Аликин от игры к игре прибавляет. Считаю, что он классный вратарь и помог нам.

Хотелось ли мне как уфимцу выиграть Кубок Республики Башкортостан? Это предсезонный турнир. Кубок Гагарина хочется выиграть. Так сложилась игра.

Есть ли претензии к Трямкину? Мы со всеми поговорили в раздевалке, что так нельзя играть. На ровном месте «привозим» сами себе удаления, которые повлияли на результат.

Сыграет ли Да Коста в Санкт-Петербурге? Поживём — увидим. Есть неделя до питерского турнира. Зависит от того, в каком он состоянии будет.

За счёт чего два периода хорошо играли? Хорошее движение было. Ребята контролировали шайбу.

У «Салавата» быстрая атака? Нужно, чтобы они меньше играли с шайбой. Чтобы против них играть, нужно держать шайбу в зоне атаки, больше прессинговать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.