Люк Робитайл: в «Детройте» я понял, что главное не выход в плей-офф, а победа в нём

Президент «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл рассказал о цели команды на следующий сезон.

«Ближе к концу моей карьеры мне повезло играть в такой команде, как «Детройт Ред Уингз», и я понял, главное не выход в плей-офф, а победа в нём. В этом и есть наша цель», — приводит слова Робитайла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2001/2002 Робитайл стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». В составе сборной Канады экс-хоккеист становился чемпионом мира и обладателем Кубка Канады. Спустя восемь лет Люк был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Лос-Анджелес Кингз» становились обладателями Кубка Стэнли трижды в своей истории. Последний раз был в сезоне-2013/2014, где в финальной серии «короли» одолели «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4-1.