«Не исключаем возможных проблем с чешской стороны». Гендиректор «Лады» — о Сафине

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал получение чешским нападающим Остапом Сафиным российского паспорта.

«Если бы паспорта не было, то мы бы не стали занимать легионерскую квоту. Что касается спортивного гражданства, пока этим вопросом не занимались. Соглашение подписано на один сезон, поэтому всё в его руках. Будет себя проявлять, рассмотрим и этот вопрос.

Что касается возможных проблем с чешской стороны, то мы их не исключаем. Хоккеисту надо иметь определённое мужество, чтобы решиться на такой переход. Но это выбор самого Сафина. Как бы ни складывалась ситуация, будем решать проблемы по мере их поступления», — приводит слова Чеботарёва «РИА Новости Спорт».

Сафин подписал пробный контракт с «Ладой» 15 июля 2023. В минувшем сезоне хоккеист вернулся в чешский чемпионат и провёл 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при показателе полезности «+5». Форвард сыграл пять встреч за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) баллов за результативность.