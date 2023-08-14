Коньков: «Лада» будет отличным местом для реализации Шумакова и Кугрышева

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил селекционную работу «Лады» в текущем межсезонье.

«Сергей Шумаков в последние годы не всегда находится на том уровне, к которому мы привыкли. В «Ладе» у него будет хорошая возможность себя проявить. Что касается Михаила Фисенко, то это хороший, физически крепкий, сильный игрок, который может создать крепкую оборону. Он может хорошо сыграть в давление. Для каждого хоккеиста есть своя роль. Дмитрий Кугрышев — креативный игрок с хорошим пониманием и классной техникой. Я считаю, что Дмитрий может отлично играть в нападении. «Лада» будет отличным местом для реализации всех его возможностей. Сезон покажет. По каким-то причинам Дмитрию и тому же Сергею не удалось раскрыть свои возможности в предыдущих командах.

На бумаге селекция команды может выглядеть хорошо, но в итоге она может выступить средне. Или наоборот, у команды может быть средний состав, но она покажет победный результат. В НХЛ был пример «Вегаса», собранного из игроков, от которых отказались другие команды. Но они сумели сплотиться и показать прекрасную игру. Допускаю, что с «Ладой» может произойти что-то подобное. Самое главное — создать коллектив и связки, которые будут приносить результат», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги завершившегося предсезонного турнира в Тольятти и оценил игру Андрея Алтыбармакяна, который стал лучшим бомбардиром Кубка Лады — 2023.