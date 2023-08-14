Сушинский: во всей ситуации жалко Федотова. Он и так год в армии пропустил

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский высказался о решении Международной федерации хоккея по делу российского голкипера Ивана Федотова. ИИХФ наложила на ЦСКА бан на международные трансферы на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Кроме того, сам Федотов дисквалифицирован на четыре месяца — до конца 2023 года.
«Да, наложен запрет на ЦСКА на трансферы, а Федотов дисквалифицирован. Скорее всего, есть какое-то законодательство, по которому они приняли это решение. Как можно прокомментировать то, что было написано в договоре между КХЛ и ИИХФ? Есть какие-то договорённости и с НХЛ. Никто не собирается их разрывать. Конечно, то, что строилось годами, можно разрушить за один день.
В этой ситуации жалко Ивана. Самая большая проблема, что хоккеист останется без игры до января 2024 года. Он уже и так год в армии пропустил», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 14 августа 2023
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