КХЛ отреагировала на уход из жизни 21-летнего форварда «Салавата» Амирова

КХЛ в официальном телеграм-канале отреагировала на уход из жизни 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Ушёл из жизни Родион Амиров. Хоккеисту «Салавата Юлаева» был 21 год, в 2022-м ему был поставлен диагноз — опухоль головного мозга.
В КХЛ Амиров дебютировал в сезоне-2019/2020 в составе «Салавата Юлаева», с тех пор он сыграл за уфимский клуб 79 матчей и набрал 18 (10+8) очков. В составе сборной России Родион становился обладателем бронзовой медали Кубка Глинки/Гретцки (2019), серебряным призёром юниорского чемпионата мира (2019).
Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Родиона Амирова», — говорится в сообщении.
Напомним, молодой хоккеист с февраля 2022 года боролся с опухолью головного мозга. Амиров проходил лечение в Германии. Ему помогали и «Салават Юлаев», и «Торонто Мэйпл Лифс», задрафтовавший игрока в 2020 году. В последний раз Амиров выходил на лёд в январе 2022 года.
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