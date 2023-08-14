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«Вся хоккейная семья скорбит». Ряд клубов КХЛ отреагировал на уход из жизни Амирова

«Вся хоккейная семья скорбит». Ряд клубов КХЛ отреагировал на уход из жизни Амирова
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Ряд клубов КХЛ в своих телеграм-каналах отреагировал на уход из жизни 21-летнего нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

Московское «Динамо»: «Не стало воспитанника «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Молодой хоккеист долгое время боролся с тяжёлой болезнью. Московское «Динамо» выражает соболезнования родным и близким Родиона. Светлая память…» — говорится в сообщении.

«Авангард»: «Сегодня ушёл из жизни Родион Амиров, один из самых мужественных молодых хоккеистов: два года он боролся с жуткой болезнью, которая, к сожалению, оказалась сильнее. Хоккейный клуб «Авангард» приносит соболезнования родным и близким Родиона, а также команде и болельщикам «Салавата Юлаева». Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

«Амур»: «Не стало Родиона Амирова. Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Родиона. Светлая память», — говорится в сообщении.

«Северсталь»: «Не стало Родиона Амирова. Воспитанник «Салавата Юлаева» долгое время боролся с раком, сегодня его сердце остановилось. ХК «Северсталь» приносит глубокие соболезнования родным и близким Родиона», — говорится в сообщении.

«Металлург»: «Скорбим вместе со всем хоккейным миром. 14 августа не стало Родиона Амирова. 21-летний воспитанник «Салавата Юлаева» скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Родиона. Светлая память…» — говорится в сообщении.

«Спартак»: «Хоккейный клуб «Спартак» Москва соболезнует родным и близким Родиона Амирова. Талантливого хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» и сборной России не стало в возрасте 21 года. Вся хоккейная семья скорбит вместе с вами…» — говорится в сообщении.

СКА: «Не стало Родиона Амирова… Трагичные новости потрясли весь хоккейный мир — из жизни ушёл молодой воспитанник «Салавата Юлаева» Родион Амиров, который в последние годы боролся со страшным недугом — опухолью головного мозга. Ему был 21 год. Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Родиона, клуб скорбит вместе с вами. Невероятно мужественный, сильный и улыбчивый парень, талантливый игрок и большой профессионал — таким мы навсегда запомним Родиона. Вечная память… Спи спокойно, Родя», — говорится в сообщении.

«Адмирал»: «Умер Родион Амиров. Воспитанник «Салавата Юлаева» долгое время боролся с тяжёлым заболеванием. Хоккейный клуб «Адмирал» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Родиона. Вечная память», — говорится в сообщении.

«Нефтехимик»: «Сегодня пришла трагическая новость. Ушёл из жизни Родион Амиров… 21-летний хоккеист продолжительное время боролся с болезнью. Хоккейный клуб «Нефтехимик» выражает глубокие соболезнования родным и близким Родиона. Светлая память...» — говорится в сообщении.

«Торпедо»: «Сегодня ушёл из жизни нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Родион Амиров, который последние несколько лет боролся с тяжёлой болезнью. Хоккейный клуб «Торпедо» выражает глубокие соболезнования родным и близким хоккеиста…» — говорится в сообщении.

Минское «Динамо»: «Не стало игрока ХК «Салават Юлаев» Родиона Амирова. В феврале 2022 года у форварда была диагностирована опухоль головного мозга. Большая утрата для всего хоккея. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении.

«Автомобилист»: «Ушёл из жизни воспитанник «Салавата Юлаева» Родион Амиров. В последние годы хоккеист боролся со страшным недугом. Ему был 21 год. Хоккейный клуб «Автомобилист» выражает соболезнования родным и близким Родиона. Светлая память», — говорится в сообщении.

«Ак Барс»: «Ужасная трагедия в нашей хоккейной семье. Выражаем соболезнования родным и близким Родиона Амирова, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

ЦСКА: «Сегодня российский и мировой хоккей понесли тяжёлую утрату — не стало 21-летнего Родиона Амирова, долгое время мужественно сражавшегося с болезнью. Родион был одним из самых талантливых хоккеистов страны и хорошим отзывчивым человеком. Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Родиона», — говорится в сообщении.

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