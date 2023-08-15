«Был ещё один кандидат, кроме Кравца и Хартли». Курьянов — о поиске тренера в «Авангард»

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал о процессе поиска тренера в омский клуб.
«Я так думаю, что переговоры с Хартли начались раньше, чем меня назначили. Контакты наводили, от Боба какая-то обратная связь была, шёл диалог. Всех нюансов раскрывать не могу, но у Хартли были свои причины отказаться.
Конечно, эта ситуация затянула для нас время. Тут ведь был такой момент, что Кравец показал результат в прошлом сезоне, привёл команду к медалям и, по-честному, заслужил шанс. С другой стороны, руководство хотело видеть Хартли, и тоже понятно почему. Боб отказался, и мы очень благодарны Михаилу Григорьевичу, который долго ждал.
Фамилии других кандидатов в прессе? Ги Буше точно не было. Он как-то всплыл и так же быстро ушёл. Единственное, честно скажу, у нас был ещё один кандидат – это Дэйв Кэмерон (главный тренер молодёжной сборной Канады на МЧМ-2022. — Прим. «Чемпионата»). Даже не кандидат… Тут, понимаете, всегда нужно держать в голове несколько вариантов, потому что никто не гарантировал, что Хартли и Михаил Григорьевич будут ждать. Поэтому мы наводили справки, но у Кэмерона семья сразу сказала, что в Россию не поедет», — сказал Курьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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