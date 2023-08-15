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Гол Бродхёрста в концовке принёс «Амуру» победу в товарищеском матче с «Торпедо»

Гол Бродхёрста в концовке принёс «Амуру» победу в товарищеском матче с «Торпедо»
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На стадионе «Новогорск» в Химках прошёл товарищеский матч между хабаровским «Амуром» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 2:1 (0:1, 2:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Воронин (Максимов, Варлаков) – 8' (5x4)   1:1 Грачёв (Минаев) – 34' (4x5)   2:1 Бродхёрст (Коршков, Барулин) – 40' (4x3)

На восьмой минуте Кирилл Воронин, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Максимов и Арсений Варлаков. На 34-й минуте Евгений Грачёв после паса Елисея Минаева сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. Под занавес второго периода Алекс Бродхёрст при игре «четыре на три» во второй раз огорчил вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова. Очки за результативные передачи получили Егор Коршков и Владислав Барулин.

Отметим, что матч прошёл в формате два периода по 20 минут.

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