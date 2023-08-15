Куляш о деле Федотова: в случае конфликта НХЛ начнёт забирать у нас игроков с контрактами

Экс-защитник сборной России, тренер команды МХЛ «Капитан» Денис Куляш высказал своё мнение относительно ситуации с вратарём Иваном Федотовым.

«На мой взгляд, ситуация была более чем простая. Представителям ЦСКА нужно было обо всех нюансах договориться с «Филадельфией», которая, на мой взгляд, нынче и не нуждается в российском вратаре. При всём уважении к Федотову он в силу ряда причин далёк от своей оптимальной формы. Думаю, что ему необходимо полгода, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Каким я вижу выход из ситуации сейчас? Нужно думать, единственное, могу сказать, что, несмотря на решение ИИХФ, выходить из состава Международной федерации ни в коем случае нельзя, иначе НХЛ начнет забирать у нас игроков с контрактами и у нас вообще всё развалится. По экономическим вопросам тягаться с НХЛ мы не можем», — сказал Куляш «Чемпионату».