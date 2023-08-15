«Витязь» всухую переиграл «Северсталь» в товарищеском матче

На стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

На первой же минуте матча Иван Ежов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Ярослав Бусыгин и Игорь Руденков. На 10-й минуте встречи «Витязь» удвоил преимущество благодаря шайбе Джереми Роя. Результативные передачи в активе Станислава Ярового и Владимира Галузина. В следующие два периода зрители голов не увидели.

Отметим, что по взаимной договорённости команды провели также пятиминутный овертайм в формате «три на три», а затем и серию послематчевых буллитов.