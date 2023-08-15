Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» всухую переиграл «Северсталь» в товарищеском матче

«Витязь» всухую переиграл «Северсталь» в товарищеском матче
Комментарии

На стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2023, вторник. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Ежов (Бусыгин, Руденков) – 00:56 (5x5)   2:0 Рой (Яровой, Галузин) – 09:34 (5x5)

На первой же минуте матча Иван Ежов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Ярослав Бусыгин и Игорь Руденков. На 10-й минуте встречи «Витязь» удвоил преимущество благодаря шайбе Джереми Роя. Результативные передачи в активе Станислава Ярового и Владимира Галузина. В следующие два периода зрители голов не увидели.

Отметим, что по взаимной договорённости команды провели также пятиминутный овертайм в формате «три на три», а затем и серию послематчевых буллитов.

Материалы по теме
«Амур» сравнял счёт в концовке, но уступил «Витязю» по буллитам в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023