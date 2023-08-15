«Витязь» всухую переиграл «Северсталь» в товарищеском матче
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На стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе прошёл товарищеский матч между подмосковным «Витязем» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 августа 2023, вторник. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Ежов (Бусыгин, Руденков) – 00:56 (5x5) 2:0 Рой (Яровой, Галузин) – 09:34 (5x5)
На первой же минуте матча Иван Ежов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Ярослав Бусыгин и Игорь Руденков. На 10-й минуте встречи «Витязь» удвоил преимущество благодаря шайбе Джереми Роя. Результативные передачи в активе Станислава Ярового и Владимира Галузина. В следующие два периода зрители голов не увидели.
Отметим, что по взаимной договорённости команды провели также пятиминутный овертайм в формате «три на три», а затем и серию послематчевых буллитов.
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