«Хотите, чтоб это произошло в НХЛ?» Журналист высказал непопулярное мнение о деле Федотова

Журналист The Athletic Чарли О'Коннор на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о деле российского голкипера Ивана Федотова в контексте ситуации «Филадельфии Флайерз» с вратарями.
«Непопулярное мнение: если только Харт не будет недоступен в сезоне-2023/2024, Иван Федотов не подходит «Флайерз» в этом году.
Ему почти 27. Эрссон готов играть, а Федотов просто пропустил целый хоккейный год. Скорее всего, ему понадобится время, чтобы найти свою игру. Вы хотите, чтобы это произошло в НХЛ?» — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.
- 15 августа 2023
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