Защитники Пашнин и Педан продлили контракты со СКА

СКА подписал новые контракты с защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашения рассчитаны на два сезона и будут действовать до 30 апреля 2025 года.

Михаил Пашнин выступает за СКА с сезона-2022/2023. В прошлой регулярке защитник провёл за армейцев 40 матчей и набрал 6 (3+3) очков с показателем полезности «+4». В составе армейцев стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром чемпионата России.

Андрей Педан играет за СКА с сезона-2022/2023. В минувшем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ на счету защитника было 25 (7+18) очков в 80 матчах. В составе армейцев завоевал Кубок Континента и бронзовую медаль чемпионата России.

Ранее новичок СКА Павел Дедунов рассказал, как поменялась его зарплата при переходе из «Авангарда» в армейский клуб.