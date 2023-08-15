Защитники Пашнин и Педан продлили контракты со СКА

СКА подписал новые контракты с защитниками Михаилом Пашниным и Андреем Педаном, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашения рассчитаны на два сезона и будут действовать до 30 апреля 2025 года.
Михаил Пашнин выступает за СКА с сезона-2022/2023. В прошлой регулярке защитник провёл за армейцев 40 матчей и набрал 6 (3+3) очков с показателем полезности «+4». В составе армейцев стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призёром чемпионата России.
Андрей Педан играет за СКА с сезона-2022/2023. В минувшем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ на счету защитника было 25 (7+18) очков в 80 матчах. В составе армейцев завоевал Кубок Континента и бронзовую медаль чемпионата России.
Ранее новичок СКА Павел Дедунов рассказал, как поменялась его зарплата при переходе из «Авангарда» в армейский клуб.
- 15 августа 2023
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