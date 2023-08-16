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Новичок «Трактора» голкипер Фукале представил свой шлем в клубных цветах

Новичок «Трактора» голкипер Фукале представил свой шлем в клубных цветах
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Канадский голкипер «Трактора» Зак Фукале представил свой новый шлем в клубных цветах. Сегодня вратарь провёл первую ледовую тренировку в Челябинске.

Шлем раскрашен в клубные чёрно-белые цвета, на макушке изображён логотип «Трактора» в виде стилизованного медведя.

Права на видео принадлежат «Трактору». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран командой «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 32-м номером. В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталз». В предыдущем сезоне Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.

Отметим, что 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.

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