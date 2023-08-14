Новичок «Трактора» голкипер Зак Фукале присоединился к команде

Канадский вратарь Зак Фукале присоединился к «Трактору», сообщает пресс-служба челябинского клуба.
«Привет болельщикам «Трактора»! Только приехал, наконец-то на месте. Не терпится начать работать, увидимся на играх «Трактора», — заявил голкипер.
На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран во втором раунде под общим 32-м номером командой «Монреаль Канадиенс». В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталс». В текущем сезоне Закари Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.
Отметим, что 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.
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