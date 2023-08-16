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«Спартак» одержал волевую победу в результативном матче с «Северсталью»

«Спартак» одержал волевую победу в результативном матче с «Северсталью»
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Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Северсталью». Волевую победу в результативном матче одержали москвичи со счётом 6:4.

За «Северсталь» голы забивали Андрей Чуркин, Василий Шумилов, Никита Седов и Егор Степанов. За «Спартак» отличались Максим Цыплаков, Иван Морозов, Шейн Принс, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Чезганов. По ходу матча «Северсталь» дважды вела с разницей в две шайбы, однако «Спартак» смог переломить ход матча и одержать волевую победу. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Кареев и Константин Шостак.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
16 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Чуркин (Иванцов, Степанов) – 02:17 (5x5)     0:2 Шумилов (Вовченко) – 20:33 (5x5)     1:2 Цыплаков – 21:32 (5x5)     1:3 Седов (Давыдов, Скоренов) – 25:09 (5x5)     2:3 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 30:02 (5x4)     3:3 Принс (Хохлачёв, Бурмистров) – 33:26 (5x4)     3:4 Степанов (Чуркин, Скоренов) – 35:59 (5x5)     4:4 Чайковски (Морозов, Порядин) – 41:25 (5x5)     5:4 Зайцев (Хохлачёв, Бурмистров) – 55:54 (5x4)     6:4 Чезганов – 57:56 (5x5)    

«Спартак» одержал четвёртую победу в четырёх товарищеских матчах текущей предсезонки. «Северсталь», в свою очередь, уступила во всех пяти товарищеских встречах.

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