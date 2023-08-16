«Спартак» одержал волевую победу в результативном матче с «Северсталью»

Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Северсталью». Волевую победу в результативном матче одержали москвичи со счётом 6:4.

За «Северсталь» голы забивали Андрей Чуркин, Василий Шумилов, Никита Седов и Егор Степанов. За «Спартак» отличались Максим Цыплаков, Иван Морозов, Шейн Принс, Михал Чайковски, Ансель Галимов и Егор Чезганов. По ходу матча «Северсталь» дважды вела с разницей в две шайбы, однако «Спартак» смог переломить ход матча и одержать волевую победу. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Кареев и Константин Шостак.

«Спартак» одержал четвёртую победу в четырёх товарищеских матчах текущей предсезонки. «Северсталь», в свою очередь, уступила во всех пяти товарищеских встречах.