Голдобин забил шикарный буллит одной рукой в стиле Ковалёва в матче с «Северсталью»
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Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялся товарищеский матч между «Спартаком» и «Северсталью». Волевую победу в результативном матче одержали москвичи со счётом 6:4. После матча команды пробивали буллиты, где великолепный бросок исполнил нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Форвард разобрался с голкипером «Северстали» Константином Шостаком в стиле легендарного нападающего Алексея Ковалёва. Голдобин исполнил бросок на вытянутой руке с неудобной стороны клюшки, поразив дальний угол ворот.
Отметим, что Ковалёв входит в тренерский штаб «Спартака» и этот гол Голдобина специалист наблюдал со скамейки запасных московского клуба.
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