Рыков – о драфте: думал, что уйду выше, после третьего раунда поймал грустинку

Нападающий челябинского «Трактора» Александр Рыков поделился впечатлениями от победы в Кубке ТАНЕКО и рассказал о драфте НХЛ — 2023.

«От победы в Кубке положительные эмоции. Сыграли хорошо, удалось выполнить установку тренера. Перед игрой разбирали ошибки, удалось их устранить. Так и получилось победить.

Насколько трудно играть с такой командой, как «Ак Барс»? Набирать очки – это очень приятно, особенно с командой КХЛ. Игроки «Ак Барса» физически очень крепкие. В этом плане с ними было тяжело. Кроме того, очень техничные и с большим опытом. Разумеется, играть против Шипачёва и Радулова очень непросто.

Летом выбрали на драфте? Мы собрались с агентом в Нэшвилле, ждали. Думал, уйду выше, на самом деле. Первый раунд пролетел, за ним второй и третий. Уже грустинку поймал. Идет четвёртый раунд, и тут я слышу, как меня называют. Со всеми обнялся, подошёл к сцене, получил майку. Затем интервью, фотографии и прочее.

Кто-то из «Каролины» поздравил? Поздравили в основном знакомые: пацаны, с которыми играл, родственники, тренеры. Анвар Гатиятулин позвонил, поздравил. В соцсетях тоже писали. По возможности стараюсь отвечать», — цитирует Рыкова «РБ Спорт».

18-летний форвард был выбран на драфте в четвёртом раунде «Каролиной Харрикейнз». В прошлом сезоне Александр сыграл за челябинский клуб шесть матчей без результативных действий с показателем полезности «-2».