Форвард «Северстали» Вовченко назвал отличия в тренировках Козырева и Разина

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко рассказал об отличиях в тренировочном процессе между новым главным тренером Андреем Козыревым и Андреем Разиным, который возглавлял череповецкий клуб в прошлом сезоне.

«Предсезонка была интересной. Интересные упражнения и игровые задания. Приятно работать с новым тренером. Надеюсь, дальше всё будет ещё лучше.

В чём отличия предсезонки Козырева от других тренеров? В сравнении с Андреем Владимировичем Разиным у нас нет баллонов. Всё заточено на игровые задания. Отрабатываем быстрый и атакующий хоккей.

С какими ожиданиями команда подходит к новому сезону? Нужно завоёвывать самые высокие места, играть с каждой командой на победу и радовать своих болельщиков хорошей игрой», — сказал Вовченко в интервью Allhockey.

В прошлом сезоне Даниил Вовченко сыграл в регулярке 63 матча, в который набрал 36 (18+18) результативных баллов. В плей-офф на счету 27-летнего форварда семь матчей и 5 (3+2) очков.