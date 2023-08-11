В Череповце состоится мастер-класс с участием нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича

17 августа в 17:00 в Ледовом дворце Череповца состоится мастер-класс для учащихся хоккейной школы, сообщает пресс-служба «Северстали».

В мероприятии примут участие воспитанники череповецкого хоккея: нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, нападающий «Северстали» Даниил Вовченко, Игорь Петров, Владимир Кочин. После мастер-класса запланирована встреча Павла Бучневича с болельщиками: нападающий ответит на вопросы и даст автограф. Сообщается, что вход на мероприятие свободный.

Бучневич в прошлом сезоне НХЛ сыграл 63 матча, в которых набрал 67 (26+41) очков при показателе полезности «+14». Контракт россиянина с «Сент-Луисом» многими североамериканскими журналистами и аналитиками считается одним из лучших в НХЛ по соотношению цена-качество.