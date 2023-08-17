Кудашов — о поступке Муранова: сплочённость коллектива важнее результата в одном матче

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, одобряет ли он с тренерской точки зрения поведение нападающего Ивана Муранова, который в третьем периоде контрольного матча с «Витязем» (2:1) заступился за партнёра по команде Ивана Каблукова, в результате чего столичная команда получила семиминутное меньшинство.
«Я реагирую так, что мы должны быть командой и заступаться друг за друга. Считаю, что здесь, возможно, пострадает результат, зато не пострадает сплочённость коллектива. Сплочённость коллектива важнее результата в отдельно взятом одном матче? По мне да», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
В концовке матча «Витязю» удалось отыграть одну шайбу благодаря реализации удаления Муранова, но на большее подмосковных хоккеистов не хватило.
- 17 августа 2023
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