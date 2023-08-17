Форвард «Локомотива» Шалунов: мечта об НХЛ всегда есть, без неё жить трудно

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал, что надеется уехать в НХЛ, и об игре в Северной Америке. В сезоне-2013/2014 хоккеист выступал за фарм-клуб «Чикаго» — «Рокфорд».

«У меня контракт с «Локомотивом» ещё на один год. Дальше — видно будет. Я люблю делать своё дело, а не загадывать наперёд. Мечта сыграть в НХЛ всегда есть, без неё жить трудно.

Североамериканский опыт помог мне в карьере. Я поехал, когда мне было 20 лет, там я заматерел, голову поменял. В любом случае это большой опыт. Я рад, что пошёл на этот шаг и съездил туда. Можно много говорить — рано или поздно. После этого я оказался в Новосибирске, и это было хорошо для моей карьеры.

Многие обсуждали фразу: «Парни, которые хотят уехать в Америку, должны знать, что они там нафиг никому не нужны»? Помню, что это было крылатое интервью, но не помню, что точно эти слова говорил. В моём родном Челябинске аж на стену эту фразу повесили в раздевалке молодёжной команды. Не помню, что говорил тогда и какие чувства были. Сейчас могу уверено сказать, что рад, что там побывал, возмужал и заматерел. То, что уехал из дома, пошло мне на пользу.

В НХЛ много обещают, в том числе место в составе, но не выполняют обещания? У меня такого не было. Часто обещают, но не выполняют не только в НХЛ. Надо не просто сидеть ждать, а забирать своё. Вдруг ты приехал туда не готовый? Как тебя поставят в состав? Ты сам должен через всё пройти. Я привык спрашивать с себя, а не с кого-то другого», — сказал Шалунов в интервью «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Шалунов сыграл за ярославский клуб в регулярке 62 матча, в которых набрал 42 (29+13) очка. В плей-офф на счету форварда 7 (1+6) результативных баллов в 12 встречах.