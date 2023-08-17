Игорь Петров: рад, что мы с Назаровым запускали карьеру Бучневича

Тренер Игорь Петров рассказал о мастер-классе нападающего «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича в Череповце и вспомнил, как работал с хоккеистом совместно с Андреем Назаровым.
«Здорово, что Павел Бучневич провёл в родном Череповце мастер-класс для подрастающего поколения. Помню и рад, как мы с Андреем Викторовичем Назаровым запускали карьеру этого игрока. Бучневич всегда был целеустремлённым и талантливым хоккеистом. И сейчас он это подтверждает, выступая в НХЛ», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Бучневич в прошлом сезоне НХЛ сыграл 63 матча, в которых набрал 67 (26+41) очков при показателе полезности «+14». Контракт россиянина с «Сент-Луисом» многими североамериканскими журналистами и аналитиками считается одним из лучших в НХЛ по соотношению цена-качество.
- 17 августа 2023
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