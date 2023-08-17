В Минспорта рассказали о ситуации с контрактом голкипера Федотова

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что в Минспорта пристально наблюдают за ситуацией вокруг контракта голкипера Ивана Федотова.
«Может ли ситуация с Иваном Федотовым повлиять на отношения России с Международной федерацией хоккея и Национальной хоккейной лигой? За последнее время ИИХФ, к сожалению, напринимала очень много непонятных решений, которые они сами не могут объяснить.
Решения принимают, а на основании чего и почему такое решение выносят, никаких внятных объяснений никому получить не удаётся, как Федерации хоккея России, так и другим заинтересованным участникам процесса. То, что касается взаимоотношений, мы стремимся со всеми сохранять рабочие отношения. Там, где мы получаем какие-то непонятные решения, мы работаем в формате официальных запросов с тем, чтобы они попытались каким-то образом объяснить свои решения, которые они принимают. Мы не идём по пути конфликта, но, к сожалению, наши международные партнёры сами придумывают такие точки, как ситуация с Иваном Федотовым, для формирования конфликтов.
Поэтому посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация, потому что Федерация хоккея России, ЦСКА тоже занимаются соответствующим образом по этой теме. Уверен, что разум вернётся и будут приниматься правильные решения», — приводит слова Кадырова ТАСС.
Напомним, ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.
- 17 августа 2023
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