THN: если Кубок Стэнли вернётся в «Рейнджерс», то только благодаря Шестёркину и Фоксу

Журналист Адам Прото в статье на сайте The Hockey News рассказал, какое влияние оказывают голкипер Игорь Шестёркин и защитник Адам Фокс на игру «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Шестёркин и Фокс будут играть главные роли в плане игры «Рейнджерс» в сезоне-2023/2024. Шестёркин получит огромную прибавку к зарплате, когда летом 2025 года станет ограничено свободным агентом. В последние два года его контракта он может поднять запрашиваемую цену ещё выше, если поможет «Рейнджерс» пройти как можно дальше в плей-офф.

В любом случае ни Шестёркину, ни Фоксу не грозит обмен. Если кубок вернётся на Бродвей, то только потому, что Адам Фокс и Игорь Шестёркин добудут его для команды», — написано в статье.

В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 27-летний Шестёркин принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.