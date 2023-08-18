Защитник «Торпедо»: соперники начали воспринимать нас всерьёз, чего ранее не было

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков считает, что в новом сезоне КХЛ соперники будут относиться к нижегородцам более серьёзно, потому что они заслужили это своей игрой.

«Думаю, уже и в прошлом сезоне, когда закончилась первая часть чемпионата, все понимали, что тот хоккей, который «Торпедо» показывает, он не просто радует зрителей, но и даёт свои результаты. И уже начали нас всерьёз воспринимать, чего в начале сезона не было. А уж сейчас тем более настрой на «Торпедо» максимальный. Поэтому да, мы готовы ментально и психологически к такому. И об этом тоже идёт разговор в команде. Конечно, тренерский штаб нас к этому готовит, то есть мы не боимся этих трудностей.

Что буду считать для себя успехом в ближайшем сезоне в плане результатов «Торпедо» и своей личной статистики? Личная статистика — это второстепенный вопрос. Команда у нас задрала высокую планку и в плане менталитета, и в плане результата. Хочется быть как минимум не ниже, чем в прошлом сезоне. А лучше ещё выше. Кубок Гагарина — это цель всех команд. Иначе зачем мы вообще играем в хоккей? А по личной статистике понятно: каждый матч хочется забивать, отдавать передачи и приносить пользу команде», — цитируют Конюшкова «Известия».

В течение всего сезона защитник был одним из лидеров КХЛ по игровому времени и проценту точных передач. Сезон-2022/2023 Конюшков завершил в МХЛ, где с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова. В ходе сезона защитник признавался лучшим новичком недели и лучшим новичком второго раунда. Богдан был номинантом на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/2023.