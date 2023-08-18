«Сделали выводы и стали сильнее». Скабелка — о прошлом сезоне в исполнении «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, что клуб провёл работу над ошибками и сделал выводы по итогам прошло сезона КХЛ, в котором казахстанский клуб не попал в плей-офф. Специалист подвёл итоги предсезонного турнира в Казани, где «Барыс» проиграл все четыре матча.

«Сделали выводы, работу над ошибками. По конечному результату – да, но по тому, сколько мы привлекли молодых ребят, сколько прошло через команду «Барыс», я думаю, что многие стали сильнее. Я это вижу. Они получили много игрового времени, например, Бекетаев, Шайхмедденов, Кайыржан. Мы заявили большую группу ребят. Возможно, не хватило нам на длинном этапе «скамейки», глубины состава. За пять игр до окончания регулярного чемпионата мы боролись за «восьмёрку». Ещё раз повторюсь, не хватило глубины. Сделали выводы и идём дальше.

Игра легионеров на турнире в Казани? Самоотдача была не низкая, но факт в том, что Райли Барбер приехал за два дня до турнира. Думали, давать ему вообще играть или нет, но, посоветовавшись с ним, решили, что через игры он быстрее наберёт форму. Это касается и Понтуса Оберга, он чуть раньше приехал. Ребята все в стадии подготовки. Турнир в Казани был для нас первым. До него мы не проводили никаких товарищеских матчей, только были серьёзные плодотворные тренировки. Поэтому отработали этот турнир, посмотрели моменты, что-то нам понравилось, что-то нет. Сделали выводы и готовимся к следующим играм», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.