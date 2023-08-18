Черкас: в молодёжке Кузнецов после тренировок всегда отрабатывал буллиты

Экс-помощник главного тренера молодёжной сборной России и бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, играя за молодёжную сборную России, часто оставался после тренировок отрабатывать буллиты. Россиянин известен своей особенной манерой исполнять буллиты в НХЛ с высоким процентом реализации.
«Когда работали в молодёжке вместе с Брагиным, то Кузнецов после тренировок постоянно оставался и отрабатывал с вратарями буллиты. Ему это нравилось, он любит импровизировать. Он очень техничный, умный игрок с отличными руками. Трудолюбие — это про него. Когда тренерский штаб давал время на самостоятельную работу, он всегда оставался», — цитирует Черкаса Legalbet.
Черкас входил в штаб молодёжной сборной России на чемпионате мира в Калгари в 2012 году. Тогда российская молодёжка завоевала серебряные медали, проиграв в финале сборной Швеции со счётом 0:1.
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